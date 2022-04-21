В Турции создадут вторую авиакомпанию для российских туристов

Второй авиакомпанией, которая будет создана в турецкой Анталье для перевозки туристов из России, станет MGA Aviation, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

MGA Aviation получила предварительное разрешение Главного управления гражданской авиации.

Процесс идет быстро и создание авиакомпании планируется завершить в короткие сроки. Сообщается, для полетов будут задействованы четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777.

В перспективе MGA Aviation планирует выйти и на другие рынки.