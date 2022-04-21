https://news.day.az/tourism/1455390.html В Турции создадут вторую авиакомпанию для российских туристов
В Турции создадут вторую авиакомпанию для российских туристов
Второй авиакомпанией, которая будет создана в турецкой Анталье для перевозки туристов из России, станет MGA Aviation, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
MGA Aviation получила предварительное разрешение Главного управления гражданской авиации.
Процесс идет быстро и создание авиакомпании планируется завершить в короткие сроки. Сообщается, для полетов будут задействованы четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777.
В перспективе MGA Aviation планирует выйти и на другие рынки.
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