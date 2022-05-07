Международный кулинарный фестиваль в Шуше внес большой вклад в развитие туризма в Карабахе

Первый Международный кулинарный фестиваль в Шуше стал не только историческим, грандиозным и знаменательным событием, но и внес большой вклад в развитие туризма в Карабахе. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу председатель Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

"Это свидетельствует о победоносной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Фонд Гейдара Алиева и Государственное агентство по туризму не впервые вместе реализуют крупномасштабный проект. Фонд Гейдара Алиева делает очень многое для популяризации туризма в Азербайджане. Для Азербайджана это большая радость, гордость и большой успех, что мы проводим первый Международный кулинарный фестиваль в Шуше. В нем принимают участие представители многих стран, гости из Европы, Латинской Америки, Азии, что дает возможность не только в очередной раз продемонстрировать все богатство культуры, традиций и национальной кухни страны, народов мира, но и показать огромный туристический потенциал. Хотелось бы отметить, что гастрономический туризм является одним из приоритетных направлений мирового туризма. Мы думаем, что этот фестиваль станет традиционным и привлечет внимание всего мира, так как кулинарные традиции Азербайджана являются одной из визитных карточек нашей страны, ее древней культуры", - сказал Фуад Нагиев.

Первый Шушинский международный кулинарный фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму. Фестиваль проходит с 5 по 8 мая с участием кулинаров и международных экспертов, представителей из Турции, Германии, России, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции, Японии, Бельгии, Чехии, Канады, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана и других стран. На фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана - Абшерон-Хызинский, Бакинский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Лянкяран-Астаринский, Центрально-Аранский, Нахчыванский, Карабахский, Губа-Хачмазский, Шеки-Загатальский и другие.

Для гостей также проводятся мастер-классы, созданы дегустационные зоны, представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств, организованы спектакли, концерты и выставки. Представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности разных стран. В соответствии с этой концепцией на фестивале установлено более 25 павильонов разного формата. Каждый павильон встречает посетителей образцами архитектурных стилей и национальной музыкой разных стран.