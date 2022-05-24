https://news.day.az/tourism/1464427.html Стюардесса назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов
Стюардесса назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов
Британская бортпроводница Меган Хомме (Megan Homme) назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов и вызвала восхищение у пользователей сети, пишет издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так, по словам стюардессы, лучшие дни для покупки авиабилетов - это суббота и воскресенье. Кроме того, при бронировании она посоветовала учитывать время суток. Хомме уверена, что сэкономить деньги на перелете можно, если осуществлять покупку с шести утра до полудня.
Девушка уточнила, что эта информация была предоставлена ей в первую неделю работы в авиакомпании.
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