Стюардесса назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов

Британская бортпроводница Меган Хомме (Megan Homme) назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов и вызвала восхищение у пользователей сети, пишет издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по словам стюардессы, лучшие дни для покупки авиабилетов - это суббота и воскресенье. Кроме того, при бронировании она посоветовала учитывать время суток. Хомме уверена, что сэкономить деньги на перелете можно, если осуществлять покупку с шести утра до полудня.

Девушка уточнила, что эта информация была предоставлена ей в первую неделю работы в авиакомпании.