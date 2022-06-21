Как выглядит сегодня гробница Шарифан в Зангиланском районе
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На Instagram-странице @yer_blog размещена публикация где читатели могут найти информацию о гробнице Шарифан, расположенную в одноименном селе в Зангиланском районе.

Гробница Шарифан считается памятником, построенным на стыке XIII-XIV вв.