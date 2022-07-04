AZAL увеличит число рейсов по маршруту Баку-Ташкент-Баку

С 25 июля авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Ташкент три раза в неделю.

Как сообщили Day.Az в AZAL, авиарейсы по маршруту Баку-Ташкент-Баку будут выполняться по понедельникам, средам и субботам.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и в кассах.