https://news.day.az/tourism/1476296.html AZAL увеличит число рейсов по маршруту Баку-Ташкент-Баку
AZAL увеличит число рейсов по маршруту Баку-Ташкент-Баку
С 25 июля авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Ташкент три раза в неделю.
Как сообщили Day.Az в AZAL, авиарейсы по маршруту Баку-Ташкент-Баку будут выполняться по понедельникам, средам и субботам.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и в кассах.
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