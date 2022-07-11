TƏBİB предупредил путешествующих граждан

"В связи с летним сезоном число путешествующих увеличилось. Это само по себе является своего рода фактором риска".

Об этом АПА сказала заведующая отделом организации инфекционного контроля TƏBİB Назрин Мустафаева, передает Day.Az.

По ее словам, во время перелетов люди длительное время находятся в закрытом пространстве, что увеличивает риск заражения:

"В это время рекомендуется использовать маски. Отрадно, что в настоящее время болезнь протекает с легкими симптомами, частота осложнений и летальных исходов снизилась. Но очень важно, чтобы граждане, которые находятся в группе риска, защищали себя. Мы рекомендуем проводить больше времени на свежем воздухе и вакцинироваться бустер-дозой".