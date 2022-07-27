Запускаются авиарейсы из Казани в Баку

Российская авиакомпания "Ираэро" с первого августа планирует начать полеты из Казани в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Вылет из столицы Азербайджана запланирован на 12:20 по местному времени, прибытие в Казань - на 14:00. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Обратный рейс - в 15:00, прибытие в Баку - в 18:40. Рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" по понедельникам", - говорится в сообщении пресс-службы.