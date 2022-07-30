Туристы начали обходить стороной популярную экскурсию на Пхукете

Обезьяны на курортном острове Пхукет "смахнули слезу", т.к. лишились бесперебойного канала еды - фруктов, покупаемых туристами. И все из-за того, что туристы начали обходить стороной популярную экскурсию, опасаясь нового вируса, который распространяется по миру. Речь идет о так называемой оспе обезьян и обнаружении первого случая заражения на тайском курорте - заболел турист, прибывший из Нигерии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, на смотровой площадке острова Ко Сирай, куда ранее массово возили отдыхающих, чтобы те покупали фрукты для кормления млекопитающих, теперь около 200 обезьян вынуждены добывать себе еду самостоятельно, передал The Thaiger. По словам местных торговцев, даже во время ковидных ограничений приезжающие покупали больше фруктов для обезьян, чем сейчас. Некоторые туристы все еще появляются, чтобы накормить наглых хвостатых, но делают это только на расстоянии, т.к. опасаются контактировать с ними.

Издание процитировало комментарий одного из покупателей фруктов: "Мы бросаем фрукты обезьянам и держимся подальше от них и не трогаем. Даже после отсутствия тесного контакты моем руки".

К счастью, некоторые продавцы дают обезьянам остатки фруктов, чтобы те не умерли с голоду. Несмотря на то, что люди, а не обезьяны, распространяют обезьянью оспу, туристы не считают себя дезинформированными и предпочитают остерегаться животных.

Напомним, факт инфицирования нигерийца в Таиланде был установлен на прошлой неделе. Тогда медики и чиновники нагрянули в квартиру к заболевшему, чтобы поместить его в карантин, однако тот успел сбежать в Камбоджу, где и был арестован. К настоящему времени властям удалось разыскать 27 человек, которые вступали в контакт с беглецом, и у всех выявлен отрицательный результат теста на вирус.