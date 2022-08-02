Насколько заполнены отели в Азербайджане?

В настоящее время уровень заполняемости отелей в Азербайджане оценивается как высокий.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди, передает Day.Az.

По его словам, многие граждане сегодня предпочитают отдыхать в регионах Азербайджана из-за дороговизны зарубежных поездок.

"Поэтому в Азербайджане активизировалась работа отелей. Ситуация в этой сфере сегодня лучше, чем в прошлом году. В январе - июне 2022 года доходы отелей Азербайджана выросли на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туризм начал возрождаться после смягчения режима карантина, введенного в связи с пандемией. В настоящее время заполняемость 4-5-звездочных отелей в регионах составляет 80-90 процентов, а в Баку - в среднем 70-80 процентов", - сказал Дюбенди.