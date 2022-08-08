Пять вещей, которые нельзя делать в самолете

Стюардесса по имени Сиси, ведущая в TikTok блог под ником @cici_inthesky, назвала пять вещей, которые "никогда не делает на борту самолета с тех пор, как стала бортпроводницей. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, автор блога посоветовала никогда не есть с откидного столика, предварительно не продезинфицировав его.

"Самолеты, конечно, чистят более тщательно, чем это было до ковида, но все равно их чистят неэффективно, и до этих мест доходят в последнюю очередь", - предупредила стюардесса.

Кроме того, она посоветовала никогда не ходить босиком в туалет и не пить на борту кофе и другие "горячие жидкости".

Также бортпроводница порекомендовала пассажирам никогда не просить ее коллег поставить свою сумку на верхнюю багажную полку.

"Это очень, очень тяжелая работа, и я просто видела слишком много травм, которые получают бортпроводники, укладывая сумки пассажиров на багажные полки, переворачивая их и так далее", - призналась она.

Наконец, по ее словам, нельзя грубить бортпроводникам.

"Суть в том, что если с вами трудно за земле, вы потенциально можете создать проблемы и в воздухе, а это рискованно для всех. Нам это не нужно, так что вас легко могут выгнать из самолета", - предупредила блогер.