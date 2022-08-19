Визитная карта Хорватии - Плитвицкие озёра. Почему они входят в число обязательных к посещению мест?

Все семь всемирно признанных чудес света - пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк и остальные - рукотворны, то есть это дело рук определённых людей, гениев своей эпохи. Но есть и чудеса, созданные самой природой и людям остаётся только беречь их для будущих поколений. Одно из них - это Плитвицкие озёра, визитная карта Хорватии.

Чтобы увидеть их, надо получить хорватскую национальную визу ( стоит 150 манатов ) или если у вас есть виза на посещение любой из шенгенских стран на два и более раз, первой страной для въезда может быть Хорватия. Полететь в Загреб можно как транзитом через Стамбул турецкими авиалиниями, так и польским LOT через Варшаву. Полёт обойдётся где-то в районе полторы тысячи манат туда-обратно.

Как добраться до парка Плитвицкие озёра

От автовокзала Загреба в день отходит четыре рейсовых автобуса до парка, расстояние около 140 км, билет стоит около 10-12 евро. Два часа с небольшим и вы в самом красивом и необычном парке Хорватии, называемом жемчужиной страны. Билет в парк на целый день летом стоит 300 хорватских кун ( около 40 евро ), осенью и зимой дешевле. Цена для детей в два раза дешевле, к тому же есть скидки в зависимости от времени посещения, то есть до 16 часов или позже, в общем, разберётесь. В стоимость билета входит обзорный паровозик и прогулка на лодке по озеру.

Что интересного в парке?

Парк представляет собой лесной заповедник площадью около 300 кв.км - это уникальный красивый каскад из 16 озёр, соединённых между собой живописными водопадами. Ещё одна красота - это известняковый каньон, узкие пешеходные тропы между озёрами, водопады различных высот и цветов.

Трудно поверить, но каждый год количество водопадов увеличивается, вода, спадающая с горы Динарик находит всё новые маршруты. 12 верхних и 4 нижних озера - каждое из них по-своему красиво и уникально. Вы вряд ли видели воду такого прозрачно чистого бирюзового цвета, а золотые рыбы непередаваемых расцветок настолько не боятся людей, что подплывают прямо к протянутым рукам ( но трогать их нельзя, за этим строго следят ). Можно покататься на электрическом катере по озёрам и добраться до самого большого и самого красивого водопада высотой до 80 метров. Великолепное сочетание зелёных цветов растений с бирюзовым цветом воды просто поражает своей красотой, вдохновляя не только сотни тысяч ежегодных туристов, но и многочисленных художников и фотографов, постоянно приезжающих в этот чудесный парк.

Самое большое озеро - Козьяк, до 80 гектаров, именно по нему ходит электрический паром, чтоб не загрязнять природу отходами. На берегу, у причала, есть небольшой общепит, если проголодаетесь. Самое верхнее озеро - Прощальное, второе по величине после Козьяка. Вода в озёрах настолько прозрачная и чистая, что в некоторых местах просматривается до дна.

Сразу скажем, что этот парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняется хорватскими властями особо тщательно. Ни о каком входе в воду озёр или ловле рыбы не может быть и речи, ходить можно только по тропинкам, по установленному маршруту. Посетив это чудесное место, человек понимает, что самым лучшим и гениальным художником и архитектором является сама природа, потому что сотворить такое чудо людям не под силу, нам остаётся только беречь его. Кстати, власти Хорватии понимают каким чудом они обладают и очень ответственно к этому относятся, не позволяя никому нанести какой-либо вред этой экосистеме и при этом прилично зарабатывая!

Что обязательно нужно учесть перед экскурсией

Все пешеходные маршруты проходят по скользким каменным тропам, необходима водостойкая и нескользящая обувь, желательно помогать детям при переходах из одной тропы на другую. Здесь настолько бережно относятся к местной экосистеме, что даже не убирают опавшие листья и упавшие ветки деревьев, так что будьте осторожны. Рыб кормить нельзя, да они в этом и не нуждаются, живя в этом раю.

Если верить экскурсоводу, одна американская киногруппа почти два года жила поблизости от парка, чтобы суметь при естественном освещении передать всё буйство красок этого "рая на Земле". И, знаете, в это легко верится!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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