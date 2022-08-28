https://news.day.az/tourism/1490603.html Туристический автобус попал в ДТП в Турции - ФОТО
Туристический автобус попал в ДТП в Турции - ФОТО
Туристический автобус попал в воскресенье в аварию на одной из трасс на западе Турции, погибли не менее двух человек, передает Day.Az со ссылкой на новостной портал Haberler.
ДТП произошло в утренние часы на трассе Инегёль - Доманич в провинции Бурса. По не установленным на данный момент причинам автобус вылетел с дороги. Ранения получили 45 человек, они доставлены в ближайшие больницы.
Национальность попавших в ДТП пассажиров автобуса в настоящее время не уточняется.
Сотрудники полиции начали расследование для установления причин аварии. Водитель транспортного средства задержан.
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