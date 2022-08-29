Азербайджан и Мексика обсудили перспективы туристических отношений

Вклад в двусторонние отношения обмена опытом в сфере туризма между Азербайджаном и Мексикой, предпринятые шаги по восстановлению туризма после пандемии, были обсуждены сегодня на встрече председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и посла Мексики в Азербайджане Хуана Родриго Лабардини Флорес.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба агентства.

Согласно информации, в рамках встречи на рассмотрение был вынесен вопрос о поощрении организации визитов болельщиков из Мексики в Азербайджан в дни проведения чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году и налаживании связей с соответствующими структурами.

Говоря об опыте Мексики как туристической страны, возможностях туристического региона Канкун, посол отметил, что рейсы Стамбул-Мексика-Канкун-Стамбул, которые планируется восстановить, могут способствовать повышению доступности туристических поездок.

На встрече состоялся обмен мнениями о влиянии развития экономических отношений и товарооборота между странами на расширение связей делового туризма, поддержку организации поездок представителей туристических компаний и СМИ для взаимного продвижения и развития туристических отношений.