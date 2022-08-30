https://news.day.az/tourism/1491288.html Сколько азербайджанцев посетило Россию в 2022 году?
Сколько азербайджанцев посетило Россию в 2022 году?
В 2022 году Россию посетило порядка 200 тысяч азербайджанцев.
Об этом сказал во вторник советник по работе с туристической индустрией председателя Управления по туризму Азербайджана Руфат Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, до конца года этот показатель приблизится к 300 тысячам.
"С 2017 года, до начала пандемии Россию ежегодно посещали порядка 900-920 тысяч человек. Однако в период пандемии, в частности в 2021 году, этот показатель значительно сократился - до 200 тысяч человек", - сказал Гаджиев.
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