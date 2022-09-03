Премьер Грузии представил проект строительства искусственного «Пальмового острова» в Батуми

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 3 сентября, заложил начало строительству в акватории города-курорта Батуми искусственного "Пальмового острова", передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

"Уверен, что крупнейший инвестиционный проект в регионе будет способствовать росту и без того прочной международной репутации Батуми и экономическому прогрессу Аджарии", - сказал Гарибашвили на презентации. По его словам, "этот проект полностью соответствует экологическим стандартам", пишет агентство "Новости-Грузия".

Заложив памятную капсулу, премьер вновь сказал о том, что несмотря на сложную ситуацию в мире, страна сохранила мир, стабильность и сильное экономическое развитие.

"Такие проекты нам необходимо реализовывать в стране уже сегодня. Реализация больших, масштабных проектов... Тот факт, что группа начала реализовать такой масштабный проект, еще раз показывает, что сегодня в Грузии созданы уникальные условия. Вы знаете, что у нас двузначный экономический рост, в то же время вы прекрасно знаете, что весь мир сегодня сталкивается с самыми большими вызовами, рецессия почти везде, и мы сохранили, прежде всего, мир, стабильность и сильное экономическое развитие", - сказал Гарибашвили.