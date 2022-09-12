https://news.day.az/tourism/1494735.html Самые популярные туристические направления в Азербайджане - СПИСОК
Самые популярные туристические направления в Азербайджане - СПИСОК
Названы наиболее посещенные в 2021 году направления Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, 3 самых посещаемых мест были Баку, Нахчыванская Автономная Республика и Губа.
Гусар, Габала, Хачмаз, Гянджа, Шеки, Сумгайыт и Абшеронский район входят в список самых посещаемых мест. На Баку приходится 31% всех внутренних поездок, на Нахчыван, Губу, Гусар и Хачмаз - 18%. Гянджа, Шеки, Сумгайыт и Абшеронский район составляют менее 15%.
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