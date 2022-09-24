Эта страна закроет границы для иностранных туристов

На два месяца - с 1 ноября по 23 декабря - планирует полностью закрыться от туристов Катар. Причина, как ни странно, самая "туристическая", а вовсе не ковидная: проходящий в стране в эти даты Чемпионат мира по футболу. Страна объявила, что закроется для всех иностранных туристов, кроме болельщиков, которым предложит специальное удостоверение личности. Делается это ради безопасности и удобства, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Речь идёт о карте Hayya, специальном удостоверении личности, обладателям которой будет разрешен въезд в Катар. Карта также будет использоваться для идентификации входящих владельцев билетов на Чемпионат мира по футболу и "содействия предоставлению различных услуг, направленных на улучшение их опыта в Катаре".

Однако для простых туристов Катар закроется. От необходимости обзаводиться картой болельщика будут освобождены только обладатели рабочих виз, граждане стран Персидского залива, а также граждане, прибывающие в страну из-за гуманитарных ситуаций.