Сербия отменит безвизовый режим для не входящих в ЕС стран

Сербские власти захотели упразднить безвизовый режим для не входящих в Европейский союз государств. Об этом пишет Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в ходе встречи в Будапеште лидеры Австрии, Венгрии и Сербии решили предпринять шаги по контролю прибывающих в балканскую страну мигрантов с целью дальнейшей нелегальной миграции в ЕС.

В связи с этим сербский лидер Александр Вучич сообщил, что к концу года Белград изменит свою визовую политику, сделав ее аналогичной политике Евросоюза. В частности, президент намерен отменить безвизовый режим с не входящими в ЕС странами.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер по окончании встречи заявил, что Евросоюз будет всячески поддерживать Белград в проведении репатриаций. "Мы будем помогать не только по техническим аспектам, но и будем поддерживать ее финансово", - добавил он.

Более того, австрийский политик подчеркнул, что совместный план будет включать в себя в том числе и взаимодействие сотрудников полиции на границах.