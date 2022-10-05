https://news.day.az/tourism/1500679.html Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде - ФОТО
Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде - ФОТО
В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс "Азербайджанских Авиалиний", вылетавший из Баку. Самолет национального перевозчика традиционно был встречен водной аркой, передает Day.Az со ссылкой на AZAL.
Рейсы в Самарканд, жемчужину Узбекистана и один из древнейших городов мира, будут выполняться два раза в неделю в рамках зимнего расписания.
Отметим, что с конца сентября частота рейсов "Азербайджанских авиалиний" из Баку в столицу Узбекистана Ташкент увеличена до 5 раз в неделю.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре