Первый рейс AZAL приземлился в Самарканде

В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс "Азербайджанских Авиалиний", вылетавший из Баку. Самолет национального перевозчика традиционно был встречен водной аркой, передает Day.Az со ссылкой на AZAL.

Рейсы в Самарканд, жемчужину Узбекистана и один из древнейших городов мира, будут выполняться два раза в неделю в рамках зимнего расписания.

Отметим, что с конца сентября частота рейсов "Азербайджанских авиалиний" из Баку в столицу Узбекистана Ташкент увеличена до 5 раз в неделю.