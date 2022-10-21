https://news.day.az/tourism/1505256.html Алжир упрощает въезд для граждан Азербайджана
Алжир упрощает въезд для граждан Азербайджана
Граждане Азербайджана, имеющие дипломатические паспорта, освобождены от визовых требований при поездке в Алжир.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народно-Демократической Республики об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта".
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.
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