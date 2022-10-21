Алжир упрощает въезд для граждан Азербайджана

Граждане Азербайджана, имеющие дипломатические паспорта, освобождены от визовых требований при поездке в Алжир.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народно-Демократической Республики об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.