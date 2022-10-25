https://news.day.az/tourism/1506364.html Великолепные условия для комфортного проживания жителей села Агалы - ФОТО
Великолепные условия для комфортного проживания жителей села Агалы - ФОТО
Тревел-блогер Ирада Гадирова поделилась на своей странице в Instagram публикацией, в которой рассказала о великолепных условиях, созданных для комфортного проживания жителей села Агалы Зангиланского района.
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