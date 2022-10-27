Американское издание CNN подготовило материал о селе Хыналыг - ФОТО
Популярное американское издание CNN опубликовало статью под названием "Почему Азербайджан является одним из самых новых и сложных направлений для пеших прогулок в мире".
В статье отмечается, что Хыналыг - одно из самых труднодоступных и известных горных сёл Азербайджана.
"Этот удивительный край, расположенный в Губинском районе, на высоте 2500 метров над уровнем моря, из-за редкого ландшафта и неповторимого образа жизни сельчан сравнивают с музеем под открытым небом".
Своей неповторимой, суровой красотой, самобытностью Хыналыг вызывает неизменный интерес путешественников со всего мира.
"Погруженный в историю и легенды, Хыналыг населен крошечной этнической группой, говорящей на своем языке и прослеживающей свою родословную до пророка Ноя. Село усеяно памятниками и живописными смотровыми площадками", - пишет издание, предлагая читателям окунуться в увлекательное культурное и природное разнообразие Кавказских гор.
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