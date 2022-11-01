Туристы возмутились состоянием пляжей на Бали

Туристы, посетившие Бали, пришли в ужас от состояния популярных пляжей острова перед началом высокого сезона. Об этом сообщает австралийское издание News.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О мусоре, покрывающем пляж Кута, рассказал, в частности, Митч Коннели, участник группы в Facebook под названием Bali Bogans. Он выложил в соцсеть два снимка, сделанных на пляже.

"Это нормально для этого пляжа, или тут была недавно какая-то очень плохая погода?" - задался вопросом турист.

Пост собрал более 160 комментариев, в которых пользователи возмутились количеством мусора на пляжах в Индонезии.

"Это просто ужасно! Количество мусора и пластика на острове Нуса Пенида тоже было отвратительным", - написала в комментариях одна из участниц группы.

Другая рассказала, что на Бали мусором покрыт не только пляж Кута.

"Голубая лагуна этим августом была еще хуже. Мы ездили туда на снорклинг, и даже когда плывешь в море и разглядываешь подводную жизнь, там всюду мусор в воде. Очень грустное зрелище", - написала пользовательница сети.

Часть участников группы предположила, что горы мусора и обломков образовались из-за сильнейших ливней, которые ранее шли в регионе.

"Из-за сильных дождей мусор выносит из рек в океан", - написали комментаторы.