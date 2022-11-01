В Европе начинается туристический бум

Европейская комиссия по туризму (ETC) в своем последнем исследовании показала, что 70% европейцев планируют турпоездку в ближайшие 6 месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Несмотря на продолжающийся кризис стоимости жизни, в ближайшие полгода большая часть европейцев намерена съездить отдохнуть, однако теперь их отдых будет более коротким, т.к. качеством отпуска европейцы жертвовать не хотят. По данным ETC, 40% европейцев обеспокоены увеличением расходов на поездки.

Настроения в отношении внутриевропейских поездок улучшились: 62% респондентов планируют совершить поездку в пределах Евросоюза этой осенью и зимой. Это самый сильный показатель внутриевропейских поездок, зафиксированный с доковидного 2020 года.

"Хотя кризис стоимости жизни является еще одной неоспоримой проблемой для туризма в Европе, ETC с удовлетворением отмечает, что путешествия остаются приоритетом для европейцев в ближайшие месяцы. Сейчас для Европы крайне важно обеспечить более устойчивую промышленность, поддерживая переход к цифровым технологиям и окружающей среде и ставя людей в центр развития", - процитировали европейские СМИ президента ETC Луис Араужо.

Исследование ETC также показало, что с мая 2022 года произошло шестипроцентное падение числа граждан Европы, которые намеревались путешествовать, но этого не сделали из-за событий на Украине. В то же время около 52% респондентов заявили, что конфликт не окажет прямого влияния на их планы.

Аналогичным образом, меньшее количество путешественников из Европы с меньшей вероятностью изменят свои планы поездок из-за коронавируса. Только 5% опрошенных заявили, что опасения, связанные с пандемией, помешали им реализовать уже запланированные поездки.

С другой стороны, среди европейских путешественников возрастают опасения, связанные со стоимостью проезда. Около 23% туристов обеспокоены возможным повышением цен на билеты, еще 17% - влиянием инфляции на их личные финансы.

Что касается среднего бюджета на поездки, то они остались на прежнем уровне с сентября 2021 года. Другими словами, европейские туристы в целом не изменили планируемые суммы трат на свои путешествия, однако из-за роста стоимости жизни вынуждены сократить продолжительность отпусков по сравнению с прошлым годом.

Из всех респондентов 32% заявили, что планируют потратить от 501 до 1000 евро на человека в своей следующей поездке. С учетом роста цен предпочтения в отношении трехдневного пребывания увеличились с 18% до 23%, в то время как более длительные поездки продолжительностью семь и более ночей сократились с 46% до 37%. Это говорит о том, что путешественники получают меньшую ценность за свои деньги.

В дополнение к вышеупомянутому, исследование также показало, что намерение путешествовать ниже среди поколения Z - этим термином называют путешественников в возрасте от 18 до 24 лет. Только 58% представителей поколения Z ответили положительно, в отличие от всех других возрастных групп.

"Это указывает на более нерешительные перспективы для молодых путешественников, что также может быть связано с опасениями по поводу личных финансов и роста расходов на поездки", - подчеркнул ETC. С другой стороны, европейские путешественники старше 45 лет планируют путешествовать больше всего в ближайшие шесть месяцев. Среди всех возрастных групп Франция является самым популярным направлением, за ней следуют Испания, Италия, Германия, Хорватия.