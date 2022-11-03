Почему багаж часто задерживается после приземления рейса?

Нет ничего хуже после долгого перелета, чем ждать, пока на карусели появится ожидаемый багаж. Задержка получения чемоданов после приземления рейса может объясняться очевидными и неожиданными причинами: погодой, загруженностью самолета, размером и возрастом аэропорта.

Заметим, что есть действующие нормативы относительно выдачи багажных сумок. Так, в международном аэропорту Шереметьево среднее время ожидания багажа составляет 40-90 минут. При этом время выдачи должно укладываться в 20 минут, если прибывший борт стоит у телетрапа, и 30 минут, если на удаленной стоянке.

Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru приводит три основные причины задержки багажа.

Плохая погода

Даже когда на улице ненастная погода, туристы остаются сухими при выходе из самолета благодаря воздушным коридорам, соединяющим самолет с терминалом. Поэтому они не ощущают на себе все "прелести" ненастья.

Этого нельзя сказать о наземном экипаже, которому приходится работать на улице при заправке и получении багажа в любую погоду. Поэтому, например, если идет сильный дождь или гроза, это может задержать чемоданы на пути к карусели, пояснил The Sun. Персонал должен прислушиваться к советам по технике безопасности, поэтому, возможно, им придется оставаться в укрытии до тех пор, пока погода не улучшится, или потребуется больше времени для разгрузки багажа.

Загруженные самолеты

Полет в пустом самолете - мечта многих, но улыбается удача только редким туристам. Большинство самолетов стараются летать с полной загрузкой, чтобы уменьшить потери, поэтому путешественники могут рассчитывать примерно на 100 и более человек в самолете. И если представить, что каждый из них зарегистрировал несколько чемоданов, это может привести к тому, что персоналу авиакомпании придется выгружать и загружать сотни сумок - это точно долгий процесс.

Размер и возраст аэропорта

Своевременное получение багажа также может зависеть от аэропорта. В то время как в крупных аэропортах доставка багажа до карусели может занять больше времени из-за расстояния от самолета до терминала, они часто оснащены более новыми и сложными системами, которые ускоряют процесс.

Тем не менее, это палка о двух концах и для небольших аэропортов. Хотя может показаться, что выдача багажа может быть быстрее из-за меньшего расстояния от самолета до терминала, они часто могут иметь более старые системы или менее современные технологии, поскольку в них нет острой необходимости из-за меньшего количества пассажиров.

Лучше всего выбрать аэропорт среднего размера, который является относительно новым. Например, в Великобритании предыдущие исследования показали, что лучшим аэропортом среднего размера является аэропорт Ист-Мидлендс, расположенный в восточной части страны.