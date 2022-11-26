Художник спрятал в лесах по всему миру десятки огромных троллей

Несколько лет назад в одном из лесов Западной Австралии датский художник Томас Дамбо установил огромного тролля из переработанной древесины. Сказочное существо стало частью проекта для развития туризма "Гиганты Мандуры", сочетающего традиции аборигенов и современное экологическое сознание, пишет "Ридус".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ всего Дамбо спрятал несколько десятков деревянных троллей в лесах разных стран мира. Посетители могут найти гигантов, сыграв в игру.

"Я вырос на сказках и историях, а тролль - важная часть датского фольклора. Для меня тролли - это голос природы", - объяснил художник.

На создание одного тролля у Томаса уходит около месяца. В настоящее время помимо Австралии работы Дамбо можно увидеть в США, Канаде, Китае, Дании и Чили. В планах у художника поселить сказочные создания и в других странах мира.