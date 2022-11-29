Стюардесса сообщила почему пассажиры не должны заказывать кофе на борту

Авиапутешественникам никогда не надо просить стюардесс принести кофе на борту, т.к. приготовление именно этого напитка раздражает персонал более всего. О других причинах недовольства заказом напитка рассказала стюардесса с 20-летним стажем Мадлен Дойл, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В беседе с Travel+Leisure, она пояснила, что напитки с кофеином оказывают такое же воздействие на организм, как алкоголь во время полета. Употребление кофе перед полетом может привести к частым походам в туалет, а обезвоживание вызывает повышенную потребность в туалете. Кофеин также может вызывать головные боли и бессонницу, что не становится проблемой, если турист пытается заснуть во время полета.

Так, Кевин Кван, автор романа "Сумасшедшие богатые азиаты", ранее активно путешествовавший по миру, рассказал, почему он никогда не пьет кофе в самолетах. Помимо алкоголя, знаменитый турист также избегает употребления кофеина. "Я также вообще не употребляю кофеин. У меня есть свой ритуал", - сообщил он.

Отказ от кофе также может помочь пассажирам избежать смены часовых поясов. Например, Саманта Браун, которая зарабатывает на жизнь путешествиями в качестве телеведущей, рассказала, что ключ к предотвращению смены часовых поясов начинается за несколько дней до путешествия.

"Я стараюсь ограничить потребление кофеина за несколько дней до отъезда в поездку, поэтому он полностью выходит из моего организма, когда я приземляюсь. Я стараюсь ждать, чтобы не пить напитки с кофеином, пока я не упаду в обморок, и именно тогда я позволяю себе двойной эспрессо. Кофеин сильно воздействует на мой организм... Мы все ненавидим подавать кофе - я не уверена, что стюардессы испытывают иное чувство", - сообщила она.

В свою очередь, стюардесса подтвердила это мнение в беседе с изданием: "Несмотря на все то, что выводит из себя бортпроводница, пассажиры часто меняют свое мнение о том, какой кофе они хотят заказать. Сначала они говорят, что хотят черный, поэтому мы подаем им черный. Тогда они говорят, что нет, они хотят сливок и сахара. В любом случае, это все плохой кофе, какая разница, как вы его пьете?"