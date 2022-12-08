Фуад Нагиев о начале турпоездок в Шушу

Организация туристических поездок в Шушу может начаться в ближайшее время.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев во время выступления на Азербайджанском туристическом саммите-2022.

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