Самолеты из Минска и Баку перенаправили в Самарканд

В связи с неблагоприятной погодой в Ташкенте, самолеты, вылетевшие из Беларуси и Азербайджана направили в Самарканд, передает Day.Az со ссылкой на "Новости Ташкентского Неба".

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий рейсы Минск-Ташкент и Баку-Ташкент были перенаправлены в международный аэропорт Самарканда вместо Ташкентского международного аэропорта.

Из-за сильного снегопада дальность видимости на аэродроме Ташкентского международного аэропорта сильно ограничена. На данный момент взлетно-посадочная полоса очищается от снега, - говорится в сообщении.