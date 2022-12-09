Граждане Азербайджана могут посещать без визы 34 страны

Канадская консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг паспортов мира, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на компанию.

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 62 место. Граждане республики могут посещать без визы 34 страны, еще в 46 странах они могут получить визу по прибытии, виза заранее потребуется в 118 странах.

Лидером рейтинга стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут поехать без визы в 121 государство, еще в 59 странах они могут получить визу по прибытии, виза потребуется только в 18 странах. Второе место поделили между собой Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Их владельцам заранее нужно оформлять визу для посещения 25 стран. На третьем месте находятся Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия (обязательные визы нужны в 26 странах).

Отметим, что рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.