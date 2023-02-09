В аэропорту Дубая начал действовать допуск пассажиров к полету по биометрии

Международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах запустил систему допуска пассажиров к полетам с помощью биометрии. Об этом в четверг сообщила газета Gulf News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы совершенствуем наши услуги с помощью новейших технологий и инноваций и стремимся обслуживать клиентов быстро и безупречно, - приводит газета слова помощника генерального директора отдела по паспортным вопросам в аэропортах Главного управления по делам резидентов и иностранцев Дубая (GDRFA) Таляля Ахмеда аш-Шанкити. - Наша цель - сделать аэропорты в Дубае самыми удобными для пассажиров".

По его словам, пассажиры, зарегистрированные в базе данных GDRFA, будут допускаться к полету по биометрии лица - без предъявления паспорта или другого удостоверения личности. Использование системы распознавания лиц значительно ускорит прохождение паспортного контроля в аэропорту Дубая.

Чиновник добавил, что если пассажир летит в страну, где требуется штамп в загранпаспорте о прохождении паспортного контроля, то он может обратиться к сотрудникам аэропорта для получения соответствующей справки.