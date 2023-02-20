Ежегодный календарь событий в Риме

АПРЕЛЬ

Пасха

9 апреля 2023

(22 марта - 25 апреля)

Пасха, наступающая после Великого поста и Страстной недели, на протяжении веков привлекала в Рим толпы туристов и паломников, поэтов и писателей, верующих и любопытных. Чисто христианский праздник с торжественными обрядами, ритуалами и традициями, отчасти дошедшими до наших дней. Например, очень древним является обряд омовения ног во время мессы в Coena Domini в четверг на страстной неделе, которую Папа в наши дни служит каждый год в другой церкви.

Алтари церквей, куда по окончании мессы помещали освященную гостию (просфору), когда-то украшались необыкновенными сооружениями, "махинами", настоящими архитектурными или столярными шедеврами: среди очень немногих уцелевших - деревянная с позолотой Махина сорока часов в церкви Санта-Мария-дель-Орто, освещающаяся более чем 200 свечами. Проходящая в Колизее церемония Крестного пути восходит к 1750 году и является самым запоминающимся моментом вечера Страстной пятницы: по традиции, внушительную процессию возглавляет сам Папа. В день Пасхи за торжественной мессой в Ватикане по-прежнему следует ритуальное благословение папы "граду и миру".

После многодневного поста и воздержания для римлян Пасха была еще и праздником застолья: традиция, сохранившаяся и по сей день, включала в себя обильный завтрак и гигантский обед "во славу Святой Церкви". С пасхального понедельника, ласково называемого Паскуэтта, то есть "маленькой Пасхи", начинались загородные поездки и веселые прогулки, которым способствовала весенняя погода. И в наши дни это продолжается так же, как раньше.

День рождения Рима

21 апреля

Сколько лет Риму? Согласно самой известной легенде, город был основан Ромулом 21 апреля 753 г. до н.э., в день, когда древние жители Лациума отмечали "Палилию", праздник, посвященный Палес, богине скотоводства. С I века до н.э. римское летоисчисление велось именно с этой даты, сопровождаясь фразой "Ab Urbe condita", то есть "от основания Города", хотя официально день рождения Рима впервые стали праздновать при императоре Клавдии.

Эта традиция была восстановлена в XIX веке, во время итальянского Рисорджименто. И в наши дни этот праздник не потерял для римлян своего значения. В это день проходят различные мероприятия и исторические реконструкции. И лишь одно событие неизменно повторяется уже не одно тысячелетие: каждый год в этот день в полдень солнце входит в круглое отверстие купола Пантеона, точно центрируя входной проем. Это было продуманно специально: переступив порог храма именно в это время, император казался залитым золотым солнечным светом.

День освобождения от фашистской оккупации

25 апреля

Оккупированный немцами после перемирия Рим был освобожден американскими войсками генерала Кларка 4 июня 1944 г. Однако только весной следующего года совместно союзные войска и партизанские отряды постепенно добились полного освобождения страны. По окончании войны было решено отмечать День освобождения 25 апреля, так как в этот день в 1945 году Комитет национального освобождения Северной Италии призвал к народному восстанию на еще оккупированных территориях.

В Риме торжества открываются с возложения лаврового венка к часовне Неизвестного солдата, которое совершает президент Итальянской Республики и высшие должностные лица государства, а также данью памяти павшим в Ардеатинских пещерах.

Исторический парад, организованный Национальной ассоциацией итальянских партизан, всегда проходит у ворот Порта-Сан-Паоло: здесь 8 сентября 1943 года солдаты и мирные жители в течение двух дней сражались, пытаясь остановить немецкую армию.

Различные мероприятия, проходящие в этот день, сосредоточены на ценностях Сопротивления и Свободы. Среди символических мест римского Сопротивления кварталы Сан-Лоренцо и Остиенсе, а также кварталы, лежащие между улицами Пренестина, Казилина и Тусколана, такие как Квартиччоло, Ченточелле, Торпиньяттара и Квадраро, где 17 апреля 1944 г. произошла одна из крупнейших облав на мирных жителей, проведенных гитлеровской армией во время оккупации Италии. Еще одно знаковое место - Исторический музей освобождения на улице Тассо, расположенный в здании, где находилась штаб-квартира СС, использовавшаяся гестапо в качестве тюрьмы.

Праздник Пасквино

25 апреля

Во имя свободы, свободы мысли и свободы слова. В Риме XVI века день, когда церковь поминает святого Марка, долгое время был также праздником Пасквино, самой известной из городских "говорящих статуй". Таковой она стала благодаря ежегодному студенческому празднику и шествию, которое присоединялось к процессии в честь святого и включало в себя поэтическое состязание среди студентов римского университета Сапиенца. По этому случаю на статую Пасквино надевали маску мифологического героя и обвешивали пышными эпиграммами на латыни, в которых крайне почтительно отзывались о властях. Однако традиция в конечном итоге сохранила одно надолго распространившееся подпольное движение: до 1870 года Пасквино был одним из анонимных глашатаев римской политической сатиры, высмеивающей плохое управление, злоупотребление служебным положением и светскую власть пап.

В 1938 году, по случаю приезда в Рим Гитлера, Пасквино вновь "заговорил" после долгого молчания, комментируя фальшивый марафет, который навели в городе: "Povera Roma mia de travertino, te sei vestita tutta de cartone, pe' fatte rimira' da 'n imbianchino venuto da padrone!", "Мой бедный Рим, сложенный из травертина, ты нарядился в картон, чтобы покрасоваться перед маляром, который думает, что он твой хозяин!"

Выставка капитолийских азалий на Испанской лестнице

Апрель-май

Весна в Риме не весна без азалий, которые устилают разноцветным ковром знаменитую Испанскую лестницу. Эта традиция зародилась в 1930-е годы: первоначально она проходила в парке виллы Альдобрандини, но с 1952 года навсегда переехала на Испанскую лестницу. Цветочный триумф создают 250 белых и сиреневы азалий, которые в остальное время года "проживают" в городском питомнике Сементацио-ди-Сан-Систо. Цветочная экспозиция длится около месяца, и ее продолжительность зависит от погодных условий, которые могут сократить срок цветения азалий и тем самым ускорить их возвращение в старинный питомник.

Открытие римского розария

Апрель-май

Более тысячи сортов роз подарят вам неповторимое наслаждение! На склонах Авентинского холма, прямо над Большим цирком, находится Еврейский сад XVII века, где с 1950 года находится римский розарий. Как правило, он открыт для публики с конца апреля по май, во время весеннего цветения, а в октябре во время осеннего цветения.

Еще одно сокровище розария, помимо цветов и ароматов, - потрясающий вид на Палатинский холм, колокольню Санта-Мария-ин-Космедин, купол синагоги и комплекс Витториано, простирающийся вплоть до обсерватории Монте-Марио.

МАЙ

Международный день трудящихся

1 мая

Праздник трудящихся был учрежден в конце XIX века как день международной борьбы за утверждение прав всех трудящихся и достижение целей социального прогресса.

С 1990 года одним из постоянных событий в этот день в Риме стал музыкальный фестиваль, организованный тремя основными итальянскими профсоюзами, - крупнейший исторический бесплатный концерт в Италии. Этот длинный марафон живой музыки традиционно начинается после полудня и проходит на площади перед базиликой Сан-Джованни-ин-Латерано. В нем участвует множество исполнителей и музыкальных групп из Италии и из-за рубежа. "Кончертоне", то есть "Большой концерт", как его часто называют с целью подчеркнуть его размах, транслируется в прямом эфире итальянской компанией RAI по телевидению, радио и онлайн.

Римский май

1 мая

Май - торжество весны и природы: уже задолго до учреждения Международного дня трудящихся к началу мая относились как к очень важному временем года, которое следует отмечать по всем правилам. С конца апреля по 3 мая в Древним Риме отмечали Флоралии, посвященные древней италийской богини цветов и весны Флоре. В ее четь устраивали театральные представления и спортивные игры, сопровождавшиеся всеобщим весельем, шутками, пиршествами и возлияниями.

Время шло, но в народной римской традиции вино, прежде всего красное из римского района Кастелли Романи, оставалось главным на первомайских торжествах, с которых начинались поездки за город, пикники и обеды с друзьями и родственниками.

Во время обильного римского застолья неизменно подадут свежие бобы с овечьим сыром "пекорино романо" - казалось бы простое, но невероятно вкусное сочетание. Кстати, уже во время Флоралий бобы горстями бросали народу как пожелание плодородия и изобилия.

Сан Паскуале Байлон

17 мая

Ничто не предвещало, что испанский монах-мистик Паскаль Байлон, умерший 17 мая 1592 года без пяти минут святым, начиная с XVIII века станет особо почитаемым в Риме и южной Италии. Именно в середине того столетия к названию старинной маленькой церкви в Трастевере, изначально посвященной только Сорока мученикам, присоединилось имя испанского святого.

С тех пор ее стали называть "Церковью девиц на выданье": возможно, просто из-за банальной и несколько натянутой созвучности святой считался защитником женщин, особенно находящихся в поисках мужа. От мала до велика они теснились в храме особенно на праздник святого, читая скороговоркой рифмованную молитву: "Сан Паскуале Байлонне, защитник женщин ("донне"), пожалуйста, найди мне мужа, белого, рыжего и красочного, какого-никакого, о славный святой Паскаль". Если захотите попробовать, не забудьте, что для того, чтобы молитва возымела действие, ей должен предшествовать девятидневный молитвенный обет.

Паломничество по Семи церквям

В мае до Вознесения

Пешеходный 20-километровый маршрут по христианскому Риму: это самое известное паломничество по Вечному городу, вероятно, сложившееся в Средние века, возрожденное и узаконенное в XV веке святым Филиппом Нери; оно началось в 1552 году в Жирный четверг карнавальной недели.

В ответ на насмешки и беспорядки римского карнавала Филипп предложил своего рода "духовный карнавал" - поклонение самым святым местам Рима. В кольцевой маршрут вошли главные городские храмы того времени: собор святого Петра, Сан-Паоло-фуори-ле-мура, Сан-Себастьяно (с Юбилейного 2000 года замененный на церковь Мадонна-дель-Дивино-Аморе), Сан-Джованни-ин-Латерано, Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура и Санта-Мария-Маджоре. Со временем это паломничество стало у римлян традицией; его совершали в мае перед праздником Вознесения, наступающим через 40 дней после Пасхи. Посещение последней церкви отмечали торжественным обедом, который порой перерастал в затянувшуюся пирушку во исполнение легкомысленного наставления посетить "семь церквей и четырнадцать таверн".

В наши дни паломничество совершается коллективно ночью два раза в год, в сентябре и мае, незадолго до праздника святого Филиппа Нери (26 мая), под руководством отца конгрегации оратории Сан Филиппа Нери

День Святой Троицы

28 мая 2023

Май-июнь

В Риме захватывающее зрелище сопровождает празднование Пятидесятницы, одного из древнейших праздников церковного календаря, посвященного сошествию Святого Духа на Деву Марию и апостолов в виде языков огня на пятидесятый день после Пасхи.

С 1995 года в Пантеоне возобновили древнейшую традицию: по окончании мессы, как это происходило в далеком Средневековье, из круглого 8-метрового отверстия в куполе, откуда внутрь храма струится свет и тепло, верующих осыпают тысячами лепестков красных роз.

За розовый дождь обычно отвечает городская пожарная служба. Но почему именно розы? В христианской культуре розы встречаются многократно: с самых первых лет существования Церкви красные розы были символом Святого Духа и крови, пролитой на Кресте для искупления человечества.