В Индии ужесточили правила въезда и пребывания туристов

Власти Индии ужесточили правила въезда туристов в страну, отменив "визаран" и сократив срок пребывания до 90 дней в году. Об этом сообщает TourDom, передает Day.Az.

По информации портала, отечественные туристы в ряде Telegram-каналов, посвященных путешествиям, в своих длительных туристических электронных визах обнаружили новую строчку, где указано, что в стране можно провести 90 дней в году.

По словам обладателей действующих виз, правила были изменены с 14 февраля. Путешественники утверждают, что уже получили соответствующие уведомления. При этом отмечается, что на самом сайте, где оформляются визы в Индию, информация об изменении правил въезда туристов пока не появилась.

Позже индийский визовый центр в Москве подтвердил изменение срока пребывания в стране для отдыхающих.