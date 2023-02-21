В заповедниках Ичеришехер и Гала оказаны экскурсионные услуги более 40 тыс. посетителей

Ежегодно во всем мире 21 февраля отмечается Международный день экскурсовода. Этот день отмечается с 1990 года Всемирной федерацией ассоциаций туристических гидов (WFTGA) с целью информирования общественности о важности работы гидов.

Как сообщает во вторник Day.Az, в заповедниках Ичеришехер и Гала, представляющих особый интерес для туристов, посещающих нашу страну, в настоящее время работают 14 профессиональных гидов, проводящих экскурсии на разных языках.

В течение 2022 года на территории заповедников Ичеришехер и Гала были оказаны экскурсионные услуги более чем 40 000 посетителям.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2022 году Азербайджан посетили 1,602 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 178 стран, что в два раза превышает показатель 2021 года.

Из общего числа туристов, посетивших Азербайджан 27,9 процента прибыли из России, 19,5 процента - из Турции, 10,6 процента - из Ирана, шесть процентов - из Саудовской Аравии, 5,1 процента - из Грузии, 3,2 процента - из Пакистана, 3,8 процента - из Индии, 2,6 процента - из ОАЭ, 1,9 процента - из Казахстана, 1,8 процента - из Украины, 1,5 процента - из Израиля, 1,4 процента - из Кувейта, 1,6 процента - из Узбекистана, по 1,2 процента - из Омана и Беларуси, 10,8 процента - из других стран.