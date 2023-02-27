Этот Новруз будет лучшим! Если провести его в одном из отелей PMD Hospitality Group

До любимого всеми праздника Новруз остался всего месяц! Вы тоже задумались о том, как провести 9 выходных дней подряд? Успеть отдохнуть, развлечься, провести время с семьей и зарядиться энергией до летнего отпуска? У нас есть несколько предложений, от которых вы не сможете отказаться!

Самый продуктивный отдых, как известно, на лоне природы, а если он сопровождается пятизвездочным сервисом, такой отдых можно назвать идеальным. Отели PMD Hospitality предлагают гостям оздоровительные процедуры и обслуживание высокого уровня. Проявляя заботу о посетителях, каждый из отелей подготовил специальные предложения на праздничные дни.

Garabag Resort&Spa в Нафталане предлагает праздничный пакет, который включает проживание, трехразовое питание, услуги СПА-центра, торжественное празднование Новруза, развлечения и аниматоров, которые не дадут заскучать все выходные дни. Стоимость пакета - 300 АЗН за ночь на двоих, минимальное количество ночей - 3.

www.garabaghotel.az

Другой нафталанский отель - Chinar Hotel&SPA - предлагает большую праздничную развлекательную программу, трехразовое питание, проживание, СПА-услуги, по цене 265 AZN за ночь на двоих. Минимальное количество ночей - 3.

www.chinarhotel.az

Расположившийся на склоне Лянкяранских гор Lankaran Springs Hotel предлагает на праздничные дни не только проживание, трехразовое питание и развлекательные мероприятия, но и лечебную программу. Цена, в зависимости от количества ночей, варьируется: при бронировании от двух ночей и более - 375 АЗН на двоих, при бронировании от 10 ночей - 245 АЗН на двоих.

www.lankaransprings.az

+994 12 504 09 09

Еще один замечательный отель в Нафталане Gashalti Health Hotel предлагает праздничный пакет, включающий проживание, трехразовое питание, развлекательную программу по цене 190 АЗН на двоих при бронировании трех ночей минимум.

1 ночь, 2 гостя - 190 AZN

+994 12 310 4477

www.gashalti.az

Роскошный отель Shamakhi Palace предлагает проживание в номере Делюкс, празднование Новруза и развлекательную программу, трехразовое питание, СПА-услуги за 415 АЗН за ночь на двоих при минимальном бронировании двух ночей.

+994 50 285 19 90, *5445

www.shamakhipalace.az

Известный своим фантастическим видом Qalaalti Hotel&SPA на мартовские праздники предлагает пакет, включающий проживание в номере Superior в здании Tree House с трехразовым питанием, праздничные мероприятия и развлечения. Стоимость 270 АЗН на двоих за ночь при минимальном бронировании двух ночей. Есть вариант бронирования лечебного пакета, в который входит также оздоровительная программа, по цене 280 АЗН за ночь на двоих при минимальном бронировании 10 ночей.

+994 12 504 09 09, *5445

www.galaalti.az

В дополнение ко всему вышеперечисленному, гости, отметившие Новруз в одном из отелей PMD Hospitality, получают скидку 10% на следующее бронирование в отелях PMD Hospitality до конца апреля. Бронирование со скидкой действует на 2 ночи и более.

Планируйте незабываемый отдых с отелями PMD Hospitality!