Туристы стали привозить из Таиланда страшный вирус

Два случая завезенной из Таиланда инфекции, вызванной вирусом Зика, подтвердились Национальной справочной вирусных зоонозов Национального центра общественного здравоохранения в столице Венгрии. Хотя вирус не представляет смертельной опасности, он является причиной слабоумия и поражения нервной системы, сопровождающейся параличом, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

К счастью, у туристов были зафиксированы только легкие симптомы, сообщили в ведомстве. В настоящее время вирус Зика не представляет опасности для эпидемии внутри Венгрии, однако это не означает, что страшный своими последствиями вирус снова не объявится. В связи с этим российским туристам следует соблюдать меры безопасности при посещении тропических лесов Таиланда.

Тропические регионы становятся все более популярными местами отдыха среди россиян. Поскольку против вируса Зика нет вакцины или медикаментозной терапии, крайне важно защитить себя от укусов комаров, которые распространяют вирус во время поездок в опасные районы. Рекомендуется использовать средства от комаров и противомоскитные сетки, а также носить топы с длинными рукавами и брюки с длинными штанинами. Путешественникам стоит уделять пристальное внимание защите от комаров, а для пар, планирующих забеременеть в ближайшем будущем, поездки в районы, пораженные вирусом Зика, лучше вообще воздержаться.

Вирус Зика обычно вызывает симптомы, похожие на грипп, распространяется через укусы тропических комаров. После заражения медики зачастую фиксируют микроцефалию и синдром Гийена-Барре. Около 75% случаев заражения протекают бессимптомно, и у большинства случаев после инкубационного периода в 3-14 дней проявляются лишь легкие признаки болезни - повышение температуры, недомогание, головная боль, сыпь, боли в суставах, конъюнктивит.

Если путешественники, возвращающиеся из эндемичных районов, испытывают симптомы, соответствующие вирусной инфекции Зика, а они появляются в течение 3 недель после прибытия, необходимо обратиться к врачу и обязательно сообщить о стране, в которую состоялась поездка.

Справка: Вирус Зика является патогеном, встречающимся в тропических и субтропических районах Африки, Америки, Азии и Тихого океана. Хотя он относится к числу несмертельных, а вызываемая им лихорадка довольно легко переносится, известно, что инфекция может передаваться половым путем или от беременной матери к ее плоду, т.е. существует целый ряд причин его опасаться, особенно беременным женщинам. Главная из них - микроцефалия у плода - врожденное уменьшение размеров мозга и черепа, которое приводит к умственной отсталости.

Еще одна опасность заболевание синдром Гийена-Барре - остро развивающееся демиелинизирующее заболевание периферической нервной системы, которое проявляется в виде парестезии конечностей, слабости мышц и вялых параличей. Хотя в большинстве случаев наступает полное выздоровление, некоторые люди после перенесенной болезни приобретают паралич на всю жизнь. Также сохраняется вероятность проявления дыхательной недостаточности вплоть до летального исхода.