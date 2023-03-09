Япония может добавить более 7 000 островов к официальному списку земельных владений. Это вдвое больше, чем было зафиксировано при прошлом подсчете в 1987 году, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Международное морское право определяет остров как "естественно образованное пространство суши, окруженное водой, которое находится выше уровня моря при приливе". Однако точно определить, где участки суши полностью окружены водой и не поглощаются океаном регулярно, не всегда возможно. Более того, часть островов появляется и исчезает из-за вулканической активности и других природных сил.

К примеру, недавно небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима был уничтожен штормами и ледоходами. Потеря могла бы остаться незамеченной, если бы остров не обозначал спорную западную окраину территории страны.

В связи с этим Япония решила использовать современные технологии цифрового картографирования, чтобы получить более точное представление о разбросанных на ней массивах суши. По предыдущим данным, всего в стране было 6 852 острова, из которых только 260 обитаемых. Но новый анализ с помощью аэрофотоснимков, существующих карт и другой информации выявил в общей сложности 14 125 островов.