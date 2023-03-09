Крупная авиакомпания Японии лишилась сайта

Практически полную недоступность сайта по бронированию билетов японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) констатировал 9 марта телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По данным компании, проблемы с доступом на сайт начались вечером 8 марта, в преддверии начала распродажи билетов. Согласно заявлению компании, теперь пользователи не могут заказать билеты как на внутренние, так и на международные рейсы.

Для обхода этой ситуации компания предлагает приобретать билеты на ближайший месяц через мобильное приложение. Кроме того, она предлагает бронировать билеты на любые даты по телефону.

При этом JAL подчеркивает, что в инфраструктуре веб-сервиса компании не зафиксировано никаких сбоев, а на их сайт не ведутся кибератаки. Также функционируют все службы аэропортов, включая систему регистрации пассажиров на рейс.

Согласно заявлению, авиакомпания пока не может прогнозировать сроки исправления ситуации и призывает людей воздерживаться использования своего веб-сайта. В связи с этим JAL приносит извинения своим клиентам.