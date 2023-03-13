Туристы пожаловались на тротуары во Вьетнаме

Туристы пожаловались на слишком опасные тротуары во вьетнамском Ханое: они заполнены машинами и мотоциклами, которые иногда ездят между гуляющими, передает Day.Az со ссылкой на газету VnExpress.

Иностранцы рассказали, что вынуждены спасаться от столкновений и выходить на проезжую часть. Они подчеркнули, что тротуар должен быть только для пешеходов и призвали городские власти навести порядок.

"Ханой - красивый город с богатой историей и древними архитектурными произведениями. Однако беспорядок на тротуарах влияет на туристический имидж города", - отметил российский турист Дмитрий.

Администрация города пообещала в течение месяца разобраться с проблемой и навести порядок в прогулочных зонах, в том числе будут убраны препятствия, такие как рекламные щиты и навесы, которые занимают улицы и тротуары.