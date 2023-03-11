Пассажир попытался выйти из самолета налету

Пассажир авиарейса Лос-Анджелес - Бостон попытался выйти из лайнера прямо во время полета, за 45 минут до посадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, бортпроводники услышали сигнал тревоги, предупреждающий о разгерметизации. Когда одна из стюардесс пошла проверять аварийный выход, на нее тут же набросился мужчина, который чуть было не повернул рычаг на двери.

Остальные пассажиры помогли связать дебошира, которого уже после посадки передали полиции. Сейчас его допрашивают и выясняют, что стало причиной такого поведения.