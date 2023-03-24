Российская авиакомпания запускает авиарейс Уфа-Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" начнет летать из Уфы в Баку. Как сообщает Day.Az, со ссылкой на компанию, полеты стартуют с 29 марта и продлятся до 25 октября 2023 года.

На первом этапе, как отмечается в расписании, полеты будут выполняться раз в неделю, по средам.

Воздушное судно из Уфы будет вылетать в 20:00 (GMT +5), а прибывать в Баку - в 22:00 (GMT +4). Длительность полета составит три часа.

Отметим, что в 2022 году в Международный аэропорт Гейдара Алиева регулярные рейсы совершали 36 иностранных авиаперевозчиков, которые перевезли рекордные 2,2 миллиона пассажиров.