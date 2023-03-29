Премьер Таиланда потребовал принять жесткие меры против работающих гидами иностранцев

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча поручил принять жесткие юридические меры против иностранцев, которые работают гидами. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснила заместитель пресс-секретаря правительства королевства Трайсури Тайсаракул, данное решение последовало после многочисленных жалоб на нелегально работающих в стране иностранцев. По ее словам, премьер поручил министерству труда, министерству туризма и спорта и полиции строго следить за соблюдением закона, чтобы тайцы получили максимальную выгоду от восстановления туристического сектора. Вместе с тем неравнодушных людей попросили сообщать на горячую линию о правонарушителях.

В Таиланде закон запрещает иностранцам работать без разрешения или заниматься определенным видом деятельности, зарезервированным под тайцев, в том числе работать гидом. Нарушителям грозит штраф до 50 тыс. батов ($1,4 тыс.) и депортация, а также запрет на получение разрешения на работу в течение двух лет. Работодатели или предприятия, которые нанимают иностранцев без соответствующего разрешения на работу или на зарезервированные позиции, подлежат штрафу в размере до 100 тыс. батов ($2,9 тыс.) за иностранного сотрудника. Повторным правонарушителям грозит тюремное заключение на один год и (или) штраф в размере до 200 тыс. батов ($5,8 тыс.) за каждого иностранца. Им также запрещается нанимать на работу иностранных граждан в течение трех лет.