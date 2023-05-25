ВОЗ предупреждает об опасности, надвигающейся на туризм

Опасность "появления нового патогена с ещё более смертоносным потенциалом чем COVID-19" нельзя исключать - и мир должен быть готовым дать коллективный ответ угрозе смертельной пандемии. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, по его словам, угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID, нельзя исключать.

Хотя ВОЗ и отменила недавно статус глобальной пандемии для ковида, ассоциация продолжает грозные предупреждения, пугая людей и делая неопределённым многие виды бизнеса, прежде всего туристический и авиационный. "Угроза появления другого варианта COVID, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остаётся. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", - уверил глава организации.

Отметим, что пока "всё человечество" явно переключилось на другие "раздражители", в первую очередь, глобальный экономический кризис - в развитие которого, кстати, хорошо вложилась и пандемия. Поэтому есть риск, что очередной вирус, которого признают всемирно опасным, может застать нас врасплох.

Напомним, что от коронавируса при его появлении тоже никто не ждал сильных проблем, и уж точно, что он посадит на карантин всю планету. Всего месяц прошёл с момента появления первого непонятного случая и до первого закрытого города, которым стал Ухань, и объявления пандемии от ВОЗ. Так, 30 ноября 2019 года в китайском городе Ухань был зафиксирован первый пациент с неизвестным типом вируса, вызвавшего пневмонию, 1 декабря сведения о вирусе довели до ВОЗ, 9 января была зафиксирована первая смерть от коронавируса, тогда же он был полностью определён и, собственно, получил имя - до этого его называли "атипичной пневмонией", 12 января окончательно подтвердилось, что вирус передаётся от человека к человеку и уже 23 января случилось "закрытие на ковид" первого города - Ухани в Китае. Тогда ещё никто не мог предположить, что это только начало - но 28 января первые случаи новой заразы зарегистрировали в 15 странах, в том числе в США, Германии, Франции, а уже 30 января ВОЗ объявила о вспышке эпидемии. Пока только в Китае. Но 11 марта 2020 года была объявлена всеобщая пандемия и земной шар постепенно начал "закрываться на ковид".

При этом в среднем "пандемии" разнообразного масштаба на Земле уже случались - даже в новейшее время, причём не так уж и редко. До ковида самой известной и смертоносной считают пандемию "испанки", варианта гриппа, которая в 1918 году унесла жизни около 50 миллионов человек. Далее была зафиксирована пандемия ВИЧ/СПИД-а, признанная в 1981 году, которая унесла жизни не менее 37 миллионов человек. Также в числе пандемических взрывов "записаны" выспышки свиного гриппа H1N1 (2009 г.), лихорадки чикунгуньи (2014 г.) и вируса Зика (2015 г.), а также лихорадки Эбола на большей части Африки (с 2014 по настоящее время). Что и когда будет назначено следующей "смертоносной заразой", пока неизвестно...