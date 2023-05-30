Количество авиарейсов между Азербайджаном и Израилем вскоре будет увеличено.

Как сообщает Day.Az, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сказал журналистам во вторник в кулуарах мероприятия, посвященного празднованию 75-летия независимости Израиля.

"Сегодня исторический день. Ицхак Герцог - второй Президент Израиля, посетивший Азербайджан за всю историю. Это вершина в развитии отношений между нашими странами. Это означает, что мы действительно развили стратегическое партнерство на самом высоком уровне. Сегодня утром у нас состоялась прекрасная встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, на которой мы обсудили несколько направлений дальнейшего углубления наших двусторонних отношений в различных областях, включая торговлю, туризм", - сказал посол.

По его словам, в результате сегодняшних переговоров была достигнута договоренность о том, что количество рейсов между двумя странами будет вскоре увеличено.

"Мы рады видеть братство, которое развивается между народами двух стран.

Сегодняшний визит Президента Израиля Азербайджан - это только начало следующего уровня развития наших двусторонних стратегических отношений", - добавил Джордж Дик.