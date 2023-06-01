Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНВТО

Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) на 68-м заседании Европейской комиссии ЮНВТО в Софии, сообщили в четверг Day.Az в Государственном агентстве по туризму.

Азербайджан, Турция, Израиль, Албания, Болгария, Чехия, Италия, Литва, Словакия, Украина и Узбекистан выдвинули свои кандидатуры на 5 вакантных мест, выделенных для членства по Европейскому региону.

Из 11 стран, выдвинувших свои кандидатуры, победителями, наряду с Азербайджаном, стали Литва, Чехия, Италия, Болгария.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступивший на заседании Исполнительного совета, выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании, и отметил, что Азербайджан, как всегда, будет отдавать приоритет равному и справедливому подходу.

Председатель агентства сказал, что с тех пор, как в 2001 году Азербайджан стал полноправным членом Всемирной туристской организации ООН, страна расширила успешные отношения партнерства и сотрудничества со странами-членами организации и будет способствовать эффективности работы Исполнительного совета в своей будущей деятельности.

Нагиев отметил, что будущее мирового туризма зависит от совместной реализации необходимых мер.

В заседании приняли участие посол Азербайджана в Испании и Андорре, а также постоянный представитель при Всемирной туристической организации Рамиз Гасанов и посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.