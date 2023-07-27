AZAL увеличит количество полетов в Нахчыван

Национальный авиаперевозчик Азербайджана существенно увеличил количество ежедневных рейсов на популярном маршруте Баку-Нахчыван-Баку, доведя их число до 10.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", при необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Увеличение частоты рейсов обеспечит пассажирам еще большую гибкость в планировании своих поездок между двумя городами Азербайджана.

Кроме того, авиакомпания рекомендует всем пассажирам, запланировавшим вылет из Баку в Нахчыван или обратно, заранее приобретать авиабилеты. Это предоставит им возможность выбора наиболее удобного времени вылета и поможет избежать возможных неудобств.

Отметим, что с начала года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Пик пассажироперевозок пришелся на июнь и июль этого года. Так, за два месяца лета было выполнено более 1000 рейсов и перевезено свыше 144 тысяч пассажиров. В среднем за день по данному маршруту было обслужено около 2700 пассажиров. Самое большое количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в течение этих двух месяцев было выполнено 26 июня и 6 июля - по 14 и 13 рейсов соответственно.