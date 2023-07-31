Надвигающийся тайфун парализовал работу японских аэропортов

Из-за приближения к южной части Японии мощного тайфуна "Канун" в стране отменены, по меньшей мере, 264 авиарейса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает японский телеканал NHK.

По имеющейся информации, тайфун с юго-востока движется к островам префектур Окинава и Кагосима. Предполагается, что во вторник и среду шквалистый ветер достигнет островов.

В связи с эти авиакомпания ANA отменила 73 рейса в этом направлении в понедельник и 124 во вторник. Другая японская авиакомпания JAL объявила об отмене 67 рейсов. Ожидается, что число отмененных авиарейсов будет возрастать.

Сейчас японские метеорологи оценили скорость ветра в районе тайфуна в 40 метров в секунду, при порывах до 55 метров. Предполагается, что в понедельник вечером скорость ветра возрастет до 45 метров в секунду, при порывах до 60.

Ранее сообщалось, что тайфун "Доксури", который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). Стихийное бедствие затронуло 1,45 млн человек. Власти вынуждены были эвакуировать 150 тыс. человек.

В субботу, 29 июля, в столице ожидается последний залп тропических дождей, после чего осадки на время прекратятся, рассказал "Москве 24" глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.