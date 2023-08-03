Греция решила компенсировать туристам отпуск прерванный из-за пожара

Греция предложит неделю бесплатного отдыха на Родосе туристам, которые были вынуждены прервать свое пребывание на острове из-за недавних лесных пожаров. Это коснется и чешских туристов.

"Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит бесплатную неделю отдыха на Родосе весной и осенью следующего года. Это позволит им вернуться на остров и насладиться его красотой", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью газете Ekathimerini. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам греческого премьер-министра, разрушительный пожар затронул менее 50 кв. км, что составляет 5 проц площади Родоса. "Остальная часть острова находится в полном порядке", - сказал он. Однако греческие власти заявили, что пламя выжгло 200 кв. км.

В настоящее время на острове нет активных лесных пожаров, а прогноз погоды на ближайшие 15 дней представляется "относительно благоприятным".

По данным Ekathimerini, метеорологи ожидают, что во второй половине недели температура воздуха в Греции вернется к 40 градусам. Весь август должен быть выше среднего по температуре.

Широкомасштабные пожары, охватившие остров Родос в последние дни, привели к эвакуации 25 000 человек, включая местных жителей и туристов. Мицотакис похвалил местные власти за их "эффективные усилия".

Многие туристы, покинувшие свои отели в результате пожара, сейчас пытаются вернуть багаж и документы, оставленные на острове.