Туристов предупредили о возросшей угрозе терактов в Швеции

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании предупредило туристов о возросшем риске терактов в Швеции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующее обращение появилось на сайте внешнеполитического ведомства в воскресенье, 13 августа.

МИД призвал британцев, которые находятся в скандинавской стране, или планируют ее посетить, проявлять высокую бдительность в общественных местах. "В Швеции могут проходить демонстрации и обычно они носят мирный характер. Тем не менее, вам следует по возможности избегать демонстраций и следовать советам местных властей", - говорится в публикации.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма разрешила провести 14 августа новую акцию протеста с сожжением Корана. Демонстрация пройдет у здания парламента.

Аналогичное мероприятие состоялось 3 августа. Подобные протесты, помимо Швеции, проходили и в Дании. Они вызвали негативную реакцию со стороны чиновников и дипломатов из мусульманского мира.