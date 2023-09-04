Девушка не уступила парню место в самолете и поплатилась за это

Туристка, сидевшая в самолете у прохода, отказалась поменяться местами с парнем на среднем сиденье, о чем позже сильно пожалела. На борту он выпил несколько литров жидкости и вставал в туалет 4 раза за три часа полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом пишет издание Dailystar.

На дальних рейсах многие люди предпочитают сидеть у прохода, чтобы легко было встать и размять ноги или сходить в туалет. Но у этих мест есть один недостаток: приходится постоянно двигаться, чтобы дать выйти сидящим рядом. Одну женщину так разозлил попутчик, часто пользовавшийся туалетом, что она даже отказалась уступить ему дорогу.

Парень описал эту странную ситуацию на форуме Reddit, спросив, был ли он неправ. В полете турист выпил более двух литров воды, из-за чего ему пришлось воспользоваться туалетом четыре раза за три часа.

"Недавно я летел домой на каникулы. Перелет длился три часа. Я читал, что в самолете обезвоживание происходит в два раза быстрее, чем где-либо еще, поэтому взял с собой две бутылки с водой по 1 литру и решил выпить их обе в течение полета (следует отметить, что я довольно крупный человек и спортсмен). Я забронировал среднее место, поскольку у меня ограниченный бюджет, и меня не особо волнуют проход или окно, и я пользовался туалетом четыре раза за время полета", - написал парень на форуме.

Он отметил, что чем чаще он просил выпустить его в туалет, тем больше злилась его попутчица на сиденье у прохода. "Когда я воспользовался туалетом в третий раз, она спросила меня, могу ли я попытаться остаться там до конца полета, чтобы она могла поспать. Я не отнесся к ее просьбе слишком серьезно и продолжал пить воду. Когда я встал в четвертый раз, она сказала мне, что я был груб, не выполнив ее просьбу. Я сказал ей, что либо так, либо обмочиться прямо на месте, потому поход в туалет лучший вариант", - продолжил историю турист.

Женщина, очевидно, предположила, что у него проблемы со здоровьем и спросила об этом. Парень ответил "Нет, это не твое дело". А затем предложил поменяться местами, чтобы не перелезать через нее каждый раз при походе в туалет. Однако туристка отказалась.

"Она продолжала давить на меня, и я предложил позвать стюардессу, потому что мне было неудобно решать эту проблему самостоятельно. Стюардесса встала на мою сторону, но дома у меня возникли разногласия с семьей по поводу этой ситуации. Некоторые говорили, что я не сделал ничего плохого, имею право пить воду и не нарушаю правила, а другие говорили, что невежливо пить столько воды во время полета, если я не смогу ее удержать, и особенно если человек в проходе спит. Итак, мне интересно, считают ли люди на Reddit меня засранцем или нет?" - добавил парень в завершение поста на форуме.

В комментариях большинство людей посчитали, что парень поступил совершенно неправильно, выпив так много жидкости за такой короткий перелет. Один пользователь написал: "Я думаю, что максимальное количество раз, когда мне приходилось выпускать одного человека, было около четырех. Но это был 15-часовой полет. Автор темы нелеп и смешон, учитывая, что перелет длился всего 3 часа, и у него нет проблем с мочевой системой". Другой человек добавил: "У меня крошечный мочевой пузырь, поэтому я часто писаю во время полетов. Поэтому я бронирую место у прохода, когда летаю. Потому что я не засранец, как автор".

Некоторые люди отметили, что парень выпил небезопасное количество воды. "Бортпроводнику рекомендуется выпивать чашку (или полбутылки) воды за час полета", - пояснил пользователь, работающий бортпроводником. "Меня искренне беспокоит количество потребляемой автором воды", - написал другой человек. А еще один даже предупредил: "Автор, токсичность воды вполне реальна и очень опасна. У вас было гораздо больше шансов серьезно заболеть из-за токсичности воды, чем из-за обезвоживания во время трехчасового полета".

Хотя полеты могут вызвать обезвоживание, переувлажнение также бывает опасным. Водная интоксикация - или гипонатриемия - может развиться, если выпить слишком много воды за короткий промежуток времени. Маловероятно, что два литра воды за три часа вызовут это состояние, но, поскольку это дневная норма, нет никакой необходимости выпивать столько воды за один полет.

Другой комментатор сказал: "Три часа в самолете не обезвоживают вас настолько, чтобы причинить вам вред. Если вы планируете сделать это на следующем рейсе, заплатите за место у прохода или приготовьтесь к тому, что у вас будет еще один разозленный сосед".